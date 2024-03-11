Уголовное дело в отношении финпирамид "Sincere System Group" и "S-Group" начали в Алматы

Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершении уголовного правонарушения, а именно в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

"Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществляли распространение через социальную сеть "WhatsApp" и "Telegram" ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта "S-Group" и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств. Согласно ответу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, ТОО "Sincere System Group" имеет признаки деятельности финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Учитывая, что деятельность компании направлена на формирование дохода участника программы за счет вложений от привлечения других участников, привлечение участников по иерархической структуре, ориентированность на масштабную рекламу в целях привлечения внимания, компания является финансовой пирамидой.