Уголовное дело в отношении экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова прекратили

В Павлодаре отменили приговор суда в отношении бывшего акима области Булата Бакауова. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Зампрокурора региона обратился в суд с ходатайством о возобновлении производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

Бывшего акима в мае 2020 года осудили по пункту 3 части 4 статьи 361 УК за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов, что повлекло их неуплату.

"Постановлением следователя ДЭР от 22 октября 2022 года, то есть после вынесения приговора, дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов. В связи с прекращением дела следователем специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов. Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено. Это обстоятельство не было известно суду при вынесении приговора. В связи с изложенным, суд согласился с ходатайством прокурора и на основании статьи 505 УПК отменил приговор суда. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения", - сказано в сообщении пресс-службы суда №2 Павлодара.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, Булата Бакауова задержали в середине января 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

Новость о его задержании сначала появилась в социальных сетях. Позже в КНБ подтвердили эту информацию.

В мае 2020 года суд Павлодара назначил экс-акиму наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года и 100 часов общественных работ.

В начале 2022 года Булат Бакауов просил суд об условно-досрочном освобождении, но ему отказали.