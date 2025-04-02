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Уголовное дело расследуют против сына Нурлана Нигматулина

В Алматы возбуждено уголовное дело против Нуржана Нурланова, сына экс-спикера.

Сегодня, 19:06
АВТОР
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пресс-служба Мажилиса Парламента РК Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

В Алматы возбуждено уголовное дело в отношении Нуржана Нурланова, сына экс-спикера Мажилиса Казахстана Нурлана Нигматулина. Его подозревают в совершении преступления по статье 389 Уголовного кодекса Республики Казахстан — самоуправство, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы МВД Казахстана, досудебное расследование ведется следственным управлением Департамента полиции Алматы. В настоящее время проводятся следственные действия для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела.

"В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", — сообщили в пресс-службе, отметив, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере необходимости.

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