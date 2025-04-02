В Алматы возбуждено уголовное дело в отношении Нуржана Нурланова, сына экс-спикера Мажилиса Казахстана Нурлана Нигматулина. Его подозревают в совершении преступления по статье 389 Уголовного кодекса Республики Казахстан — самоуправство, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы МВД Казахстана, досудебное расследование ведется следственным управлением Департамента полиции Алматы. В настоящее время проводятся следственные действия для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела.