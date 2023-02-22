Уголовное дело по нескольким статьям завели на шымкентского стрелка

В полиции Шымкента сообщили подробности вооружённого нападения на оружейный магазин, передаёт Baigenews.kz. Нападавший стрелял в охранников, прибывших на тревожный вызов.

"20 февраля в 14.40 часов в дежурную часть Туранского РУП ДП г.Шымкент поступило сообщение о разбойном нападении на оружейный магазин по улице Рыскулбекова. По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что гражданин Республики Узбекистан 1973 г.р. зашел в магазин под предлогом приобретения охотничьего ружья. Далее, пригрозив работнице магазина применением своего обреза, заставил снять с прилавка ружье марки "Сайга" и зарядить несколькими патронами. Мужчина, заметив прибывший по "тревожному вызову" экипаж сотрудников охранного агентства, выстрелил в их сторону с обреза, после чего началась перестрелка", - сообщили в ДП Шымкента.

В результате ранен в руку сотрудник охранного агенства, второму охраннику пуля попала в бронежилет. Злоумышленник был сразу же задержан сотрудниками полиции.

"Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 части 2 “Разбой”, 24 части 3 - 99 части 2 “покушение на убийство”, 287 части 3 УК РК “незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия”. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - отметили в правоохранительных органах.

Напомним, 20 февраля мужчина ограбил в Шымкенте оружейный магазин. После того, как в магазине сработала тревожная кнопка, на место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооружённым в помещении завязалась перестрелка. Пока полицейские пытались поймать и обезвредить нападавшего, он бегал по городу и отстреливался от погони.