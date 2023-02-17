Уголовное дело определит ответственность акционеров - Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

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Первого заместителя премьер-министра нашей страны Романа Скляра в кулуарах сената спросили, не хочет ли он извиниться перед экибастузцами за аварию на ТЭЦ в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Он напомнил, что провёл в Экибастузе неделю, устраняя аварию.

"Я был в Экибастузе, начиная с пятого дня этой крупной аварии в течение семи дней. Мы с коллегами обошли сотни квартир, побывали в разных учреждениях, и я неоднократно общался с жителями. Поверьте, я много раз перед ними извинялся за причинённые неудобства. То, что произошло - вина. Кто виноват? Все виноваты. Начиная с меня, как куратора отрасли энергетики и заканчивая самым низовым звеном - рабочих этой станции. Это очевидно. Поэтому извинения мы неоднократно приносили и принесём", - сказал Роман Скляр.

Кроме того, он сообщил, что идёт следствие, которое установит степень ответственности акционероа за аварию на городских теплосетях.

"А что касается руководителя "Павлодарэнерго" - это моё право потребовать от акционеров его увольнения, что я и сделал. Что они делали для её ликвидации, как они выполняли поручения, который давал аким города, области и я. Эти причины способствовали тому, что я потребовал немедленно освободить его от занимаемой должности", - добавил он.

В заключении он сказал, что вину акционера Александра Клебанова установит следствие.