Уголовное дело об убийстве завели после обнаружения обгоревшего тела женщины в Бурабае, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"По факту убийства женщины в Бурабайском районе проводится досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности двух подозреваемых, которые в настоящее время задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.