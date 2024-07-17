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Уголовное дело об убийстве завели после обнаружения обгоревшего тела женщины

Сегодня, 13:20
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: primeminister.kz

Уголовное дело об убийстве завели после обнаружения обгоревшего тела женщины в Бурабае, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"По факту убийства женщины в Бурабайском районе проводится досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности двух подозреваемых, которые в настоящее время задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

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