Полиция Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной версии, водитель не справился с упрвлением, в результате маишна опрокинулась в кювет. Погиб человек.

"5 апреля водитель автомашины марки CHEVROLET COBALT, на автодороге "Кызылорда-Павлодар' на 1153 км, по предворительным данным, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП, один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В ДП уточнили, что все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в зоде расследования.