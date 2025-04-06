  • 6 Апреля, 13:45
  • BAIGENEWS

Уголовное дело о смертельном ДТП расследует полиция в Павлодарской области

В аварии погиб мужчина, ещё четыре пассажира госпитализированы.

Сегодня, 13:24
АВТОР
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ДП Павлодарской области Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: ДП Павлодарской области

Полиция Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу  ведомства.

По предварительной версии, водитель не справился с упрвлением, в результате маишна опрокинулась в кювет. Погиб человек.

"5 апреля водитель автомашины марки CHEVROLET COBALT, на автодороге  "Кызылорда-Павлодар' на 1153 км, по предворительным данным, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.  В результате ДТП, один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.  Еще четыре пассажира с  различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В ДП уточнили, что все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в зоде расследования.

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