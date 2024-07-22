84 млн тенге госпошлин похитили кассиры АО "КазПочта" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.



Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области.

Расследованием установлено, что кассирами АО "Казпочта", дислоцированными в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области, в период с 2021 по 2023 год при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 млн тенге.



Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно- процессуального кодекса разглашению не подлежит. Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за экономические правонарушения.

Также Агентство напоминает о возможности сообщения в телеграмм-бот "АФМ Insider" о фактах экономических правонарушений.