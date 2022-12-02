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Уголь внесут в список существенно важных товаров в Казахстане
Министерство торговли и интеграции предлагает включить уголь в перечень существенно важных товаров. Соответствующий проект вышел на сайте Открытые НПА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".
В случае, если уголь официально окажется в этом списке, в Казахстане могут вводить запрет или ограничение на его вывоз.
"Согласно Закону РК "О регулировании торговой деятельности" для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке по товарам, включенным в Перечень существенно важных товаров, могут вводиться запреты и количественные ограничения вывоза отдельных товаров", — говорится в сообщении.
По данным Бюро национальной статистики и Комитета государственных доходов, за девять месяцев 2022 года Казахстан экспортировал 25 миллионов тонн каменного угля, что выше показателя годом ранее на 21 процент, при этом в денежном эквиваленте экспорт вырос в 2,3 раза. Таким образом, средняя цена на каменный уголь составила в среднем 30 долларов за тонну за девять месяцев, что выше почти в два раза, чем год назад (16 долларов на тонну).
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