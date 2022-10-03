Уголь в Казахстане будут продавать через банковские приложения и маркетплейсы

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В Костанайской области стартовал пилотный проект по реализации угля через приложение одного из крупнейших банков страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт правительства.

По данным пресс-службы правительства, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твёрдого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. Глава правительства отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.

"Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах", — сказал Алихан Смаилов.

При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом (на шесть месяцев).

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 миллиона тонн угля, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.

Премьер подчеркнул, что Мининдустрии совместно с акиматами регионов нужно держать поставку и распределение угля на особом контроле, а Агентству по защите конкуренции – пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен.