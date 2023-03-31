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  • Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара
polisia.kz Сегодня, 06:31
277
Сегодня, 06:31
277
Фото: polisia.kz

Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара

У гражданки России три года назад угнали авто. Павлодарские полицейские нашли автомобиль в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В адрес начальника департамента полиции Павлодарской области Василия Скляра поступило видеообращение от гражданки РФ Марины Платти со словами благодарности.

"В 2020 году в Новосибирске у меня угнали машину Toyota Highlander. Потом же, с заявлением я обратилась в полицию по месту жительства. Я уже и не надеялась на удачный исход розыска, потому была просто счастлива, когда мне позвонили сотрудники полиции из Павлодара и сообщили радостную весть. Оказалось, что моя машина находилась в Казахстане. Благодаря профессиональным действиям павлодарской полиции, была проведена большая и скрупулезная работа. Как установлено, на данном авто подделали агрегатные номера и машина была продана жителю Алматы", – говорит женщина.

Затем, несколько раз авто перепродавалась, последним покупателем стал павлодарец. После проведения экспертиз было установлено, что данный автомобиль принадлежит гражданке России.

"И сегодня у меня счастливый день. Я забрала свою машину. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам МВД Республики Казахстан, но особо хочу выделить департамент полиции Павлодарской области и управление полиции города, дознавателя Расула Туружанова и его руководство за добросовестный труд, принципиальное исполнение служебных обязанностей. Спасибо огромное", – поблагодарила Марина Платти.

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Сегодня, 06:31
277
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