Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара

Фото: polisia.kz

У гражданки России три года назад угнали авто. Павлодарские полицейские нашли автомобиль в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В адрес начальника департамента полиции Павлодарской области Василия Скляра поступило видеообращение от гражданки РФ Марины Платти со словами благодарности.

"В 2020 году в Новосибирске у меня угнали машину Toyota Highlander. Потом же, с заявлением я обратилась в полицию по месту жительства. Я уже и не надеялась на удачный исход розыска, потому была просто счастлива, когда мне позвонили сотрудники полиции из Павлодара и сообщили радостную весть. Оказалось, что моя машина находилась в Казахстане. Благодаря профессиональным действиям павлодарской полиции, была проведена большая и скрупулезная работа. Как установлено, на данном авто подделали агрегатные номера и машина была продана жителю Алматы", – говорит женщина.

Затем, несколько раз авто перепродавалась, последним покупателем стал павлодарец. После проведения экспертиз было установлено, что данный автомобиль принадлежит гражданке России.