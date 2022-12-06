Угнал машину и пытался изнасиловать ребёнка: преступника без штанов задержали в Атырау

Фото: polisia.kz

Машину вместе с сидящей в ней девочкой угнал житель Атырау. Мужчину задержали при попытке изнасилования юной пассажирки, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с голым ниже пояса мужчиной распространяют в соцсетях и мессенджерах.

Как сообщила основательница фонда помощи жертвам домашнего и сексуализированного насилия #НеМолчиKZ Дина Тансари, инцидент произошёл около 9:00.

"Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут, девочка была в машине, в это время педофил сел в машину и уехал вместе с ребёнком. Мама сразу вызвала полицию, нашли оперативно с помощью камер "Сергек". Как пишут соседи, девочка инвалид-детства ДЦП", - сообщила Тансари на своей странице в Instagram.

Происшествие прокомментировали в полиции. Там уточнили, что преступление совершено в микрорайоне Авангард.