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  • Угнал машину и пытался изнасиловать ребёнка: преступника без штанов задержали в Атырау
polisia.kz Сегодня, 17:27
782
Сегодня, 17:27
782
Фото: polisia.kz

Угнал машину и пытался изнасиловать ребёнка: преступника без штанов задержали в Атырау

Машину вместе с сидящей в ней девочкой угнал житель Атырау. Мужчину задержали при попытке изнасилования юной пассажирки, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с голым ниже пояса мужчиной распространяют в соцсетях и мессенджерах.

Как сообщила основательница фонда помощи жертвам домашнего и сексуализированного насилия #НеМолчиKZ Дина Тансари, инцидент произошёл около 9:00.

"Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут, девочка была в машине, в это время педофил сел в машину и уехал вместе с ребёнком. Мама сразу вызвала полицию, нашли оперативно с помощью камер "Сергек". Как пишут соседи, девочка инвалид-детства ДЦП", - сообщила Тансари на своей странице в Instagram.

Происшествие прокомментировали в полиции. Там уточнили, что преступление совершено в микрорайоне Авангард.

"Мужчина, незаконно управляя автомобилем Reno Duster, скрылся во дворе многоэтажек и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. В результате оперативного реагирования сотрудников батальона патрульной полиции он задержан при попытке совершения преступления. Начато расследование по факту покушения на изнасилование несовершеннолетнего по части 4 статьи 120 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

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#полиция #изнасилование #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
782
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