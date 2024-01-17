Угнал авто и вымогал деньги: преступника арестовали в Туркестанской области

Сотрудники УБОП ДП области задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег и завладении чужим автомобилем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали подозреваемого на трассе Шымкент — Самара. Им оказался житель Туркестана, ранее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия.

"Установлено, что мужчина вымогал 1 млн тенге у знакомого, занимающего строительными работами. Также подозреваемый незаконно завладел его автомобилем BMW", - сообщили в полиции.

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.