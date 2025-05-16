Казахстан рискует упустить шанс на устойчивое будущее из-за структурных перекосов в экономике, институциональной слабости и внешнего давления со стороны международных регуляторов. Несмотря на официальные экологические амбиции, 77% так называемого "климатического бюджета" уходит на индустриализацию, в то время как ключевые сферы — возобновляемая энергетика и устойчивое потребление — получают мизерные 0–1%. Об этом заявил заместитель директора Центра по изменению климата Института экономических исследований РК Рамин Казымов.

Казахстан — одна из самых углеродоёмких экономик в регионе. Наши выбросы CO₂ на душу населения в 3,5 раза превышают мировой средний уровень. Это делает нас уязвимыми и менее привлекательными для международных "зелёных" инвестиций. Такие данные представил Центр по изменению климата ИЭИ РК на Центрально-Азиатской конференции по изменению климата в Ашхабаде.

По словам эксперта, ключевая проблема кроется в самой структуре казахстанской экономики, в основе которой всё ещё лежит использование ископаемого топлива. Это затрудняет переход к низкоуглеродным технологиям и требует масштабного климатического финансирования.

Распределение средств внутри страны также вызывает вопросы. Как сообщил Рамин Казымов, большая часть климатического бюджета — около 77% — идёт на индустриализацию и инфраструктуру Казахстана, в то время как направления, напрямую связанные с чистой энергетикой и устойчивым потреблением, получают лишь 0–1%.

"Многие бюджетные программы разрабатываются без учёта будущих климатических рисков. Например, инфраструктурные проекты: школы, больницы и другое, - часто не включают меры по энергоэффективности и устойчивости к наводнениям, что снижает их климатическую устойчивость", — подчеркнул эксперт.

Углеродный налог — удар по экспорту.

Ситуацию осложняют и внешние вызовы. Уже с января 2026 года Евросоюз начнёт полномасштабное внедрение Механизма углеродной корректировки на границе. Казахстанские экспортёры будут обязаны декларировать углеродный след своей продукции, иначе — уплата пошлин.

"Аналогичные меры рассматривают Великобритания, США, Канада и Япония. Это может напрямую и косвенно повлиять на экономику и финансовый сектор Казахстана, снизив экспортные доходы, которые могли бы быть направлены на климатические проекты", — отметил Рамин Казымов.

Он призвал к системным реформам и предложил ряд конкретных шагов. Во-первых, необходимо укрепление межведомственной координации в вопросах климатической политики и развитие институционального потенциала, включая аккредитацию Банка развития Казахстана в Зелёном климатическом фонде. Помимо этого, активизировать привлечения частных инвестиций и переходного финансирования для "трудно декарбонизируемых" отраслей.