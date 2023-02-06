УГД Астаны ввело в заблуждение предпринимателя под предлогом наложения штрафов

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УГД по Алматинскому району города Астаны ввело в заблуждение предпринимателя под предлогом наложения штрафов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

19 января 2023 года Управление государственных доходов по району Алматы столицы под предлогом наложения штрафов вынудило ТОО перейти на общеустановленный режим налогообложения.

"Департаментом антикоррупционной службы по городу Астана было установлено, что деятельность ТОО по аренде и субаренде квартир в г. Астане не подпадает под общеустановленную форму налогообложения, это относится только к деятельности по аренде нежилых помещений", - говорится в сообщении.

Кроме того, после вмешательства департамента опровергнуты доводы работников УГД о невозможности перевода ТОО обратно на упрощённую форму налогообложения, тем самым в законном порядке восстановлены права предпринимателя и ТОО переведено на упрощенную форму налогообложения.