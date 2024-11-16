UFC официально объявил бой Шавката Рахмонова: Номад разочарован

UFC официально анонсировал следующий бой непобежденного полусредневеса из Казахстана Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником "Номада" станет другой не знающий поражений боец — ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Поединок пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США) и будет иметь статус пятираундового со-главного события турнира UFC 310. По времени Казахстана ивент пройдет утром 8 декабря.

Отметим, Шавкат занимает третье место рейтинга полусреднего веса UFC, а его соперник — седьмое место в табеле о рангах в этой весовой категории.

Между тем, Рахмонов отреагировал на официальный анонс его поединка ирландцем.

"Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подкрепил свои слова делом, это Иэн, и я это уважаю. Но не обольщайся, Иэн, — я иду за твоим „ноликом“ и после этого буду драться за пояс", — написал в соцсети Х "Номад".

Напомним, что изначально Шавкат Рахмонов должен был подраться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с действующим обладателем пояса Белалом Мухаммадом из США, однако американец подхватил костную инфекцию стопы и был вынужден сняться с боя. Вскоре многие бойцы, в том числе и Камару Усман, заявили о своей готовности подраться с казахским бойцом, однако поединка с ними тоже не получилось.