В Казахстане может пройти турнир крупнейшей бойцовской организации мира — UFC, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков в комментарии для Vesti.kz.

По его словам, переговоры с главой UFC Даной Уайтом продолжаются уже давно. Стороны вновь обсудили возможный ивент в Казахстане во время недавней встречи в Монреале перед турниром UFC 315. Садыков присутствовал там в роли менеджера и углового бойца из Казахстана — Бекзата Алмахана (12–2).

"Переговоры продолжаются. Они начались не сегодня и не вчера. Мы настроены привезти UFC в Казахстан. Это вопрос времени", — заявил Садыков.

Идея провести турнир UFC в Казахстане обсуждается уже несколько лет. Ранее, в 2020 году, UFC действительно планировала провести ивент в Астане, но планы сорвались из-за пандемии COVID-19.

Если переговоры завершатся успешно, Казахстан может впервые в истории принять у себя турнир с участием лучших бойцов мира, что станет важным шагом в развитии ММА в регионе.

Ранее казахстанец Бекзат Алмахан одержал первую победу в UFC.