UFC едет в Казахстан? Боссы ведут переговоры
Президент OCTAGON: мы близки к проведению UFC в Казахстане.
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В Казахстане может пройти турнир крупнейшей бойцовской организации мира — UFC, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщил президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков в комментарии для Vesti.kz.
По его словам, переговоры с главой UFC Даной Уайтом продолжаются уже давно. Стороны вновь обсудили возможный ивент в Казахстане во время недавней встречи в Монреале перед турниром UFC 315. Садыков присутствовал там в роли менеджера и углового бойца из Казахстана — Бекзата Алмахана (12–2).
"Переговоры продолжаются. Они начались не сегодня и не вчера. Мы настроены привезти UFC в Казахстан. Это вопрос времени", — заявил Садыков.
Идея провести турнир UFC в Казахстане обсуждается уже несколько лет. Ранее, в 2020 году, UFC действительно планировала провести ивент в Астане, но планы сорвались из-за пандемии COVID-19.
Если переговоры завершатся успешно, Казахстан может впервые в истории принять у себя турнир с участием лучших бойцов мира, что станет важным шагом в развитии ММА в регионе.
Ранее казахстанец Бекзат Алмахан одержал первую победу в UFC.
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