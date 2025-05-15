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UFC едет в Казахстан? Боссы ведут переговоры

Президент OCTAGON: мы близки к проведению UFC в Казахстане.

Сегодня, 11:29
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: Unsplash

В Казахстане может пройти турнир крупнейшей бойцовской организации мира — UFC, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков в комментарии для Vesti.kz.

По его словам, переговоры с главой UFC Даной Уайтом продолжаются уже давно. Стороны вновь обсудили возможный ивент в Казахстане во время недавней встречи в Монреале перед турниром UFC 315. Садыков присутствовал там в роли менеджера и углового бойца из Казахстана — Бекзата Алмахана (12–2).

"Переговоры продолжаются. Они начались не сегодня и не вчера. Мы настроены привезти UFC в Казахстан. Это вопрос времени", — заявил Садыков.

Идея провести турнир UFC в Казахстане обсуждается уже несколько лет. Ранее, в 2020 году, UFC действительно планировала провести ивент в Астане, но планы сорвались из-за пандемии COVID-19.

Если переговоры завершатся успешно, Казахстан может впервые в истории принять у себя турнир с участием лучших бойцов мира, что станет важным шагом в развитии ММА в регионе.

Ранее казахстанец Бекзат Алмахан одержал первую победу в UFC.

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