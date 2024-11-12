Уехавшие на ПМЖ казахстанцы больше не могут получать лекарства в рамках ОСМС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Уехавшие на ПМЖ за границу казахстанцы больше не могут бесплатно получать лекарства в рамках ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Высшая аудиторская палата (ВАП), она выдала соответствующее предписание Минздраву, который после этого усовершенствовал свою информационную систему.
"Подобные случаи были выявлены летом текущего года в ходе государственного аудита эффективности Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов. В этой связи ВАП поручила Минздраву безотлагательно принять меры", – указывается в пресс-релизе.
Отмечается, что теперь информсистема Минздрава напрямую получает данные о выезде граждан на ПМЖ за границу, после чего их открепляют от медучреждений. Для этой категории граждан с 24 октября текущего года прекращены выписка рецептов и обеспечение их лекарствами.
Самое читаемое
- Как брату Салтанат Нукеновой удалось открыть фонд после семи отказов
- Смерть 17-летней девушки на съёмной квартире в Жамбылской области прокомментировали в полиции
- 25-градусные морозы ударят в Казахстане
- Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану из-за метели, дождей и тумана
- Информация о побеге Бишимбаева из колонии не соответствует действительности