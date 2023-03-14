Уехали искать скот и пропали: семерых человек нашли в Улытауской области

Почти трое суток в Жанааркинском районе Улытауской области искали семерых человек, отправившихся на поиски скота и переставших выходить на связь. Сегодня людей нашли живыми и невредимыми, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, 11 марта на поиски скота выехали семь человек на двух автомобилях. Из-за непогоды граждане заблудились в пути.

На их поиски привлекли пять человек личного состава ДЧС и одну единицу техники.

Пропавших нашли в зимовке "Олке". В медицинской помощи они не нуждаются.