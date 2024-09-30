  • 30 Сентября, 22:22
  • BAIGENEWS

Уехал на рыбалку и пропал: два дня спасатели и волонтёры ищут жителя Костанайской области

Сегодня, 20:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: pxhere.com

Поисково-спасательные работы ведут сотрудники ДЧС в Костанайской области. Силы брошены на поиск 57-летнего мужчины, который 28 сентября отправился на рыбалку и перестал выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz.

На берегу реки Тобол в районе Б. Майлина найдены автомобиль и личные вещи пропавшего. 

Поиски ведутся силами спасателей, полиции, волонт`ров, задействованы плавательные средства и беспилотные летательные аппараты.

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