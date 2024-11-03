  • 3 Ноября, 12:24
  • BAIGENEWS

Уехал на лошади и пропал: 15-летнего подростка отыскали в Костанайской области

Сегодня, 12:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
goodfon.ru Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
33
Фото: goodfon.ru

Сотрудники МЧС Костанайской области провели успешную поисково-спасательную операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Утром 2 ноября в селе Первомайское Аулиекольского района 15-летний подросток выехал верхом на лошади за скотом и пропал. Около 16:00 он связался с родителями, сообщив, что у него заканчивается заряд на телефоне. После этого связь с ним оборвалась. Сразу после сообщения о пропаже мальчика к поискам были привлечены спасатели, сотрудники полиции, представители акимата, а также родственники. Благодаря слаженной работе поисковой группы сегодня ранним утром подросток найден в зимовке Шолактерек. В медицинской помощи не нуждался", — рассказали спасатели.

МЧС рекомендует заранее информировать родных о маршруте и времени возвращения, брать с собой полностью заряженные мобильные устройства и запасные средства связи.

Самое читаемое

Наверх