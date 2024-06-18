УЕФА возбудил дело против Федерации футбола Сербии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Футбольного союза Сербии (FSS) из‑за поведения болельщиков на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Англии, сообщается на сайте УЕФА, передаёт BaigeNews со ссылкой на matchtv.ru.

Встреча прошла в воскресенье в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Отмечается, что фанаты бросали предметы на поле и разместили на трибунах сообщение, не подходящее для спортивного мероприятия. Контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция (CEDB) УЕФА примет решение по данным эпизодам в установленном порядке.

Кроме того, инспекция УЕФА по этике и дисциплине проведет расследование в связи с предполагаемым дискриминационным поведением болельщиков.

Напомним, союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в воскресенье, 16 июня, возбудил дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании.