УЕФА отметил вратаря сборной Казахстана

Фото: Instagram/shats_30

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг лучших вратарей отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по количеству сейвов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В пятерку лидеров по данному показателю УЕФА поместил голкипера сборной Казахстана Игоря Шацкого, который в трёх матчах квалификации суммарно отразил 11 ударов. Наибольшее число сейвов совершил вратарь сборной Лихтенштейна Беньямин Бюхель - 22.

Напомним, сборная Казахстана после трех проведенных игр набрала шесть очков и занимает второе место в группе H. Казахстанская команда проиграла Словении (1:2) и одержала победы над Данией (3:2) и Сан-Марино (3:0).