УЕФА оштрафует футбольный клуб "Ордабасы"

Орган УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) завершил мониторинг по вопросу отсутствия просроченной задолженности у ряда команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Штрафные санкции были применены к тринадцати клубам, среди которых оказался и действующий чемпион Казахстана — "Ордабасы".

УЕФА принял решение оштрафовать шымкентский клуб на 20 тысяч евро. Также под санкции UEFA попали "Адана Демирспор" (Турция), "Ауда" (Латвия), "Брага" (Португалия), ЦСКА София (Болгария), "Динамо" Тбилиси (Грузия), "Галатасарай" (Турция), "Партизан" (Сербия), "Порту" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Рига" (Латвия), "Шахтер" (Беларусь) и "Витория" (Португалия).

УЕФА — Союз европейских футбоольных ассоциаций — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.