УЕФА номинировал гол игрока сборной Казахстана

На официальном сайте УЕФА опубликованы лучшие голы девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В их числе оказался и гол полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова, который дальним ударом поразил ворота команды Сан-Марино (3:1).

Также в список номинантов попали гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Гибралтара (14:0), гол полузащитника сборной Азербайджана Эмина Махмудова в ворота Швеции (3:0) и гол форварда сборной Финляндии Даниэля Хоканса в ворота Северной Ирландии (4:0).

Сообщалось, что сборная Казахстана по футболу выиграла команду из Сан-Марино со счётом 3:1. Игру на стадионе в Астане посетили 30 100 зрителей.

На матче присутствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, певец Димаш Кудайберген, ветераны казахстанского спорта.