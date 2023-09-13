УЕФА номинировал гол футболиста сборной Казахстана на звание самого красивого

Победный гол нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в ворота Северной Ирландии номинирован на звание самого красивого в шестом туре квалификации к Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz. Проголосовать за казахстанского футболиста можно на официальном сайте УЕФА.

Кроме Максима Самородова номинированы албанец Ясир Асани, бельгиец Леандро Троссард и португалец Жоау Феликс.

В группе сейчас лидируют сборные Дании и Словении с 13 очками, Казахстан и Финляндия заработали 12 баллов. У Северной Ирландии — три очка, Сан-Марино — ноль.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде 14 октября в Копенгагене против сборной Дании.

Ранее стало известно, что президент сделал замечание футболистам сборной после победного матча против Северной Ирландии. Игру посетили казахстанские спортсмены Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов.

Эксперт в интервью BaigeNews.kz назвал победу сборной заслуженной.