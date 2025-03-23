Матч состоится в ночь с 25 на 26 марта в Вадуце (Лихтенштейн). На этой игре будет работать бригада судей из Шотландии под руководством Джона Битона. Его ассистентами будут Дэниел Макфарлейн и Дэвид Макгичи. Четвертый судья — Дэвид Дикинсон. Видеопомощник рефери — Кевин Клэнси, ассистент видеопомощника рефери — Йонас Хансен (Дания).

Напомним, сборная Казахстана начала выступление в отборе ЧМ-2026 с поражения в гостях от команды Уэльса — 1:3. Сборная Лихтенштейна также стартовала в турнире неудачно: на своем поле она разгромно проиграла Северной Македонии — 0:3.