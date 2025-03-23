  • 23 Марта, 19:46
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УЕФА назначил судей на матч Лихтенштейн — Казахстан

Матч состоится в ночь с 25 на 26 марта в Вадуце.

Сегодня, 17:55
АВТОР
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КФФ Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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Фото: КФФ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил арбитров на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Лихтенштейна и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч состоится в ночь с 25 на 26 марта в Вадуце (Лихтенштейн). На этой игре будет работать бригада судей из Шотландии под руководством Джона Битона. Его ассистентами будут Дэниел Макфарлейн и Дэвид Макгичи. Четвертый судья — Дэвид Дикинсон. Видеопомощник рефери — Кевин Клэнси, ассистент видеопомощника рефери — Йонас Хансен (Дания).

Напомним, сборная Казахстана начала выступление в отборе ЧМ-2026 с поражения в гостях от команды Уэльса — 1:3. Сборная Лихтенштейна также стартовала в турнире неудачно: на своем поле она разгромно проиграла Северной Македонии — 0:3. 

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