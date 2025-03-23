УЕФА назначил судей на матч Лихтенштейн — Казахстан
Матч состоится в ночь с 25 на 26 марта в Вадуце.
Сегодня, 17:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
130Фото: КФФ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил арбитров на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Лихтенштейна и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч состоится в ночь с 25 на 26 марта в Вадуце (Лихтенштейн). На этой игре будет работать бригада судей из Шотландии под руководством Джона Битона. Его ассистентами будут Дэниел Макфарлейн и Дэвид Макгичи. Четвертый судья — Дэвид Дикинсон. Видеопомощник рефери — Кевин Клэнси, ассистент видеопомощника рефери — Йонас Хансен (Дания).
Напомним, сборная Казахстана начала выступление в отборе ЧМ-2026 с поражения в гостях от команды Уэльса — 1:3. Сборная Лихтенштейна также стартовала в турнире неудачно: на своем поле она разгромно проиграла Северной Македонии — 0:3.
Самое читаемое
- Скончался совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич
- Офицер МВД неожиданно задержал закладчика в Астане
- Казахстан снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря национальной одежде
- ООН призвала Венгрию отменить запрет на гей-парад в Будапеште
- Шествие матерей в кимешеках в Кокшетау вошло в Книгу рекордов Казахстана