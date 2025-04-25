УЕФА готово укреплять партнёрство с Казахстаном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА Александера Чеферина, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА нашей стране.
В Казахстане футболом занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом. Это наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирование устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента. Он поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.
Александер Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.
Глава государства вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.
Самое читаемое
- В Астане временно перекрыли ключевые улицы
- Ученик из Шымкента получил приглашения от 50 топ-вузов мира
- Мошенники используют имя Димаша Кудайбергена в Казахстане
- В Алматинской области не хватает денег на газификацию и водоснабжение – сенатор
- Стали известны подробности о гибели полицейского в Жамбылской области