Одна из самых востребованных государственных услуг – замена удостоверения личности, до конца апреля будет переведена в онлайн-формат. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, специалистами уже успешно протестирована AI-модель, которая оценивает фотографию гражданина на соответствие требованиям. То есть гражданам в будущем для получения удостоверения личности необходимо будет только пройти идентификацию на платформе eGove, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа.