Удочеренная американцами казахстанка совершила суицид в США
Вчера, 23:24
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Вчера, 23:24Вчера, 23:24
184Фото: instagram/ janar_baisemiz
В США совершила суицид уроженка Казахстана по имени Динара, о скорбном событии сообщила в Instagram журналистка Жанар Байсемизова, передаёт BaigeNews.kz.
Динару удочерили в 2005 году в Костанае и увезли в США.
"Как так получилось, почему и зачем?! Так много вопросов, а ответов нет... Как жаль... Какая трагедия... Динара, прости нас... Пусть земля будет пухом. Ты был такой яркой ... Прощай, яркое солнышко", - написала Жанара Байсемизова.
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