  • 8 Октября, 00:43
  • BAIGENEWS

Удочеренная американцами казахстанка совершила суицид в США

Вчера, 23:24
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instagram/ janar_baisemiz Вчера, 23:24
Вчера, 23:24
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Фото: instagram/ janar_baisemiz

В США совершила суицид уроженка Казахстана по имени Динара, о скорбном событии сообщила в Instagram журналистка Жанар Байсемизова, передаёт BaigeNews.kz.

Динару удочерили в 2005 году в Костанае и увезли в США.

"Как так получилось, почему и зачем?! Так много вопросов, а ответов нет... Как жаль... Какая трагедия... Динара, прости нас... Пусть земля будет пухом. Ты был такой яркой ... Прощай, яркое солнышко", - написала Жанара Байсемизова.

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