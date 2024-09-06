УДО Токмади: Потерпевшая сторона заявила о нарушениях

В Алматинском областном суде проходит процесс об условно-досрочном освобождении бывшего бизнесмена Муратхана Токмади. Адвокаты потерпевшей стороны потребовали отказать заявителю, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Решение Конаевского горсуда начала пересматривать апелляционная коллегия Алматинского областного суда. Процесс проходит в открытом режиме под председательством судьи Абу Айбека.

Адвокат потерпевшей стороны Олег Чернов сообщил, что в процедуре рассмотрения ходатайства допущены различные нарушения.

"Пунктом третьим нормативного постановления регламентировано при решении вопроса о принятии в силу ходатайств об условно-досрочном освобождении или замене неотбытого наказания более мягким видом наказания суду надлежит проверить, отвечает ли оно требованиям закона. В статье 180 УПК предусмотрено, что осуждённый должен предоставить суду данные о предполагаемом месте проживания после освобождения и перспективе трудоустройства. Письменное согласие о предоставлении жилья, места работы, организации органами местного самоуправления. Однако таких сведений в материалах дела не имеется", - сказал Чернов.

Он добавил, что в учреждении временного заключения Токмади практически не работал. Также у адвоката вызывает сомнение характеристика от начальника учреждения. Чернов считает, что она составлена формально, поскольку в ней отражены не соответствующие обстоятельства.

"Начальник пришёл к выводу о том, что осуждённый Токмади вину свою признаёт и раскаивается, хотя сам Токмади не считает себя виновным и не раскаивается в содеянном. Соответственно, если в одной части характеристики написана ложная информация, то к остальной информации необходимо также относиться скептически", - сказал адвокат.

Олег Чернов отметил, что при рассмотрении ходатайства не учтено мнение стороны потерпевших по делу о гибели Татишева, вместо этого был привлечён потерпевший по другому делу, который не имел отношения к убийству.

Банкир, председатель "Банк ТуранАлем" Ержан Татишев убит 19 декабря 2004 года на охоте. В совершении преступления подозревали бизнесмена, друга Татишева - Муратхана Токмади.

В 2007 году Токмади признан виновным в причинении смерти по неосторожности в результате самопроизвольного выстрела ружья. Согласно первоначальной версии он совершил непреднамеренное убийство Ержана Татишева, за что приговорён к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии).

В 2017 году Токмади признался в том, что совершил убийство по заказу Мухтара Аблязова. 16 марта 2018 года суд приговорил его к 10,5 года лишения свободы без конфискации имущества.