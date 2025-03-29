В Павлодаре силовики пресекли деятельность преступной группы, в которую входили бывшие сотрудники правоохранительных органов и участники ОПГ. По версии следствия, подозреваемые силой удерживали человека в его же автомобиле, требуя у него крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области, задержание прошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий, инициированных надзорным органом. В операции участвовали сотрудники Департамента экономических расследований при поддержке Антикоррупционной службы.

"Материалы по фактам похищения человека и вымогательства зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса, досудебное расследование проводится специальными прокурорами", — говорится в сообщении.

Подозреваемые уже задержаны, суд избрал им меру пресечения. Сейчас следователи проверяют их причастность к другим преступлениям.

Подробности пока не разглашаются в интересах следствия.