Ударившей сестру в TikTok казахстанке вынесли приговор

В городском суде Сатпаева вынесли приговор девушке за нанесение побоев сестре, передаёт BaigeNews.kz.

"20 сентября около 22:00 подсудимая М. ударила сестру ладонью по лицу во время конфликта в прямом эфире блога в TikTok", - сообщили в суде.

Девушка вину признала и раскаялась.

При назначении наказания суд учёл степень общественной опасности, смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.

"Согласно приговору подсудимая М. признана виновной по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса и приговорена к штрафу в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть 73 840 тенге", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.