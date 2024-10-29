Ударившей сестру в TikTok казахстанке вынесли приговор
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
135Фото: baigenews.kz
В городском суде Сатпаева вынесли приговор девушке за нанесение побоев сестре, передаёт BaigeNews.kz.
"20 сентября около 22:00 подсудимая М. ударила сестру ладонью по лицу во время конфликта в прямом эфире блога в TikTok", - сообщили в суде.
Девушка вину признала и раскаялась.
При назначении наказания суд учёл степень общественной опасности, смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.
"Согласно приговору подсудимая М. признана виновной по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса и приговорена к штрафу в размере 20 месячных расчетных показателей, то есть 73 840 тенге", - уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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