  • 23 Апреля, 19:07
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Ударившего таксиста мужчину задержали в Алматы

Подозреваемому 32 года, пострадавшему - 19.

Сегодня, 18:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
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Фото: baigenews.kz

В Алматы сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, ударившего таксиста, попросившего не курить в салоне автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

По факту побоев полицией города при взаимодействии с прокуратурой проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 

"Установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города. Подозреваемый доставлен в полицию, где в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Он признал свою вину", - сообщили в департаменте полиции Алматы. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним, в Алматы пассажир ударил водителя такси за просьбу не курить в салоне автомобиля. Инцидент, снятый на видео, вызвал бурную реакцию в соцсетях.

 

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