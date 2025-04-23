В Алматы сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, ударившего таксиста, попросившего не курить в салоне автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

По факту побоев полицией города при взаимодействии с прокуратурой проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"Установлен и задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 19-летнего жителя города. Подозреваемый доставлен в полицию, где в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Он признал свою вину", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Напомним, в Алматы пассажир ударил водителя такси за просьбу не курить в салоне автомобиля. Инцидент, снятый на видео, вызвал бурную реакцию в соцсетях.