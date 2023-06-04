Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи

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В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали о состоянии трёхлетней Насти, которая попала в реанимацию после купания в фонтане в Аксу, передаёт BaigeNews.kz.

Пострадавшая от удара током девочка по-прежнему находится в больнице.

"Есть улучшение состояния. 4 июня в 9:00 ребёнка перевели из реанимационного отделения в детское. Состояние стабильное, средней степени тяжести", — прокомментировали в пресс-службе облздрава.

Напомним, несчастный случай произошёл в Аксу. Маленькая Настя вместе со своей старшей сестрой в жару пошли купаться в фонтан возле Дворца детского творчества по улице Астана. Родителей рядом не было. Малышку ударило электрическим током, от чего девочка потеряла сознание прямо в фонтане. Карета скорой помощи прибыла спустя три минуты после вызова и ребёнка госпитализировали в реанимацию.

В социальных сетях пишут, что вытащить девочку из фонтана, который всё ещё оставался под напряжением, помогла местная жительница по имени Александра.

Между тем, в фонтане оставались и другие дети, которые боялись, что их тоже ударит током, поэтому не могли выйти из воды и плакали. Двух девочек 6 и 8 лет спас полицейский Кажимурат Фаизов.

Между тем, в МВД сообщили о том, что начато досудебное расследование по статье 254 УК РК "Невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".