Ударила ребёнка по голове: шокирующее видео из детского сада попало в сеть

В Талдыкоргане расследуют инцидент в детском саду, где сотрудница, судя по кадрам камеры видеонаблюдения, ударила ребёнка по голове, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в пабликах соцсетей. На кадрах видно, как женщина подходит к детям, сидящим за столом и бьёт одного из малышей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)