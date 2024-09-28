Ударила ребёнка по голове: шокирующее видео из детского сада попало в сеть
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
69Фото: скриншот с видео
В Талдыкоргане расследуют инцидент в детском саду, где сотрудница, судя по кадрам камеры видеонаблюдения, ударила ребёнка по голове, передаёт BaigeNews.kz.
Видео появилось в пабликах соцсетей. На кадрах видно, как женщина подходит к детям, сидящим за столом и бьёт одного из малышей.
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"Прокуратура области Жетысу сообщает, что по данному факту ориентировано управление полиции города Талдыкорган. Данный факт на контроле прокуратуры области", — заявили в пресс-службе надзорного органа.
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