  • 28 Сентября, 12:07
  • BAIGENEWS

Ударила ребёнка по голове: шокирующее видео из детского сада попало в сеть

Сегодня, 11:48
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скриншот с видео Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: скриншот с видео

В Талдыкоргане расследуют инцидент в детском саду, где сотрудница, судя по кадрам камеры видеонаблюдения, ударила ребёнка по голове, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в пабликах соцсетей. На кадрах видно, как женщина подходит к детям, сидящим за столом и бьёт одного из малышей.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

"Прокуратура области Жетысу сообщает, что по данному факту ориентировано управление полиции города Талдыкорган. Данный факт на контроле прокуратуры области", — заявили в пресс-службе надзорного органа.

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