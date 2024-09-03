Ударил утюгом и гантелью. Студента осудили за нападение на беременную сноху

В Павлодаре осужден студент колледжа, который ударил утюгом и гантелью беременную сноху, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

17-летний парень проживал вместе с братом и его беременной женой на съёмной квартире. По словам судьи, студент не ладил с молодой женщиной, относился к ней с презрением и оскорблял.

На суде стало известно, что 12 февраля вечером парень "хотел взбодриться" и купил аналог психотропного вещества – мефедрон. В это время его брат был на работе. В состоянии наркотического опьянения студент поссорился с невесткой. В ход пошли утюг и семикилограммовая гантель. Ими парень несколько раз ударил родственницу по голове и выбежал на улицу, оставив истекающую кровью женщину одну.

На улице медики забрали студента в больницу, позже он рассказал врачам об избитой снохе, допуская, что женщина могла умереть. Однако она выжила. 28-летнюю женщину доставили в больницу с проникающей черепно-мозговой травмой, оскольчатым переломом костей черепа, контузией головного мозга. В результате отслойки плаценты из-за травмы плод в утробе матери погиб. Женщина была на 37-й неделе беременности.

Во время следствия парень уверял, что был в хороших отношениях с невесткой. По предположению его представителя, второкурсник толкнул женщину, и она получила увечья, ударившись головой о батарею. Эти доводы опровергла потерпевшая. Более того, судмедэкспертиза показала, что потерпевшая получила не менее пяти ударов по голове.

Несовершеннолетнего студента приговорили к девяти годам лишения свободы. Моральный вред – семь миллионов тенге – предстоит выплатить его законному представителю.

Приговор в законную силу не вступил.