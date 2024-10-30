Ударил ножом в спину: защищавшего мать парня осудили в Алматинской области
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В Енбекшиказахском райсуде Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.
"В декабре 2023 года подсудимый, находясь дома, проснулся от шума и вышел в коридор. Там он увидел, что его мать спорит со своим знакомым (потерпевший). Между подсудимым и потерпевшим завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку", - сообщили подробности дела в суде.
Мужчин разняли очевидцы. Но конфликт на этом не завершился.
Когда знакомый матери вышел на улицу и направился домой, подсудимый догнал его, ударил по голове твёрдым тупым предметом, дважды воткнул кухонный нож в спину, а после еще и пнул.
Пострадавшего доставили в реанимационного отделение больницы с тяжелыми телесными повреждениями.
В суде подсудимый не признал вину, просил не лишать его свободы, утверждая, что он действовал с целью защиты матери.
"Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 106 УК РК и с учётом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств, степени общественной опасности, приговорил его к трём годам лишения свободы", - дополнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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