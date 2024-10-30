Ударил ножом в спину: защищавшего мать парня осудили в Алматинской области

В Енбекшиказахском райсуде Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

"В декабре 2023 года подсудимый, находясь дома, проснулся от шума и вышел в коридор. Там он увидел, что его мать спорит со своим знакомым (потерпевший). Между подсудимым и потерпевшим завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку", - сообщили подробности дела в суде.

Мужчин разняли очевидцы. Но конфликт на этом не завершился.

Когда знакомый матери вышел на улицу и направился домой, подсудимый догнал его, ударил по голове твёрдым тупым предметом, дважды воткнул кухонный нож в спину, а после еще и пнул.

Пострадавшего доставили в реанимационного отделение больницы с тяжелыми телесными повреждениями.



В суде подсудимый не признал вину, просил не лишать его свободы, утверждая, что он действовал с целью защиты матери.



"Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 106 УК РК и с учётом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств, степени общественной опасности, приговорил его к трём годам лишения свободы", - дополнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.