Удар Жанибека Алимханулы может стать лучшим нокаутом 2022 года

Фото: sports.kz

Никарагуанский обозреватель бокса Леви Луна представил свой шорт-лист кандидатов на звание лучшего нокаута 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В число самых ярких финишей по мнению автора вош`л нокаут в исполнении казахстанца Жанибека Алимханулы во втором раунде майского боя с Дэнни Дигнумом из Великобритании за вакантный "временный" титул чемпиона мира WBO в среднем весе.

Другими кандидатами стали досрочные концовки в следующих боях: Джо Кордина — Кеничи Огава, Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, Ли Вуд — Майкл Конлан, Джордан Гилл — Карим Гуерфи, Бронко Лара — Эмилио Санчес, Айзек Хардман — Бё Хартас и Джо Джойс — Джозеф Паркер.