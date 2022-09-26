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  • Удар Жанибека Алимханулы может стать лучшим нокаутом 2022 года
sports.kz Сегодня, 09:43
543
Фото: sports.kz

Удар Жанибека Алимханулы может стать лучшим нокаутом 2022 года

Никарагуанский обозреватель бокса Леви Луна представил свой шорт-лист кандидатов на звание лучшего нокаута 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В число самых ярких финишей по мнению автора вош`л нокаут в исполнении казахстанца Жанибека Алимханулы во втором раунде майского боя с Дэнни Дигнумом из Великобритании за вакантный "временный" титул чемпиона мира WBO в среднем весе.

Другими кандидатами стали досрочные концовки в следующих боях: Джо Кордина — Кеничи Огава, Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, Ли Вуд — Майкл Конлан, Джордан Гилл — Карим Гуерфи, Бронко Лара — Эмилио Санчес, Айзек Хардман — Бё Хартас и Джо Джойс — Джозеф Паркер.

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#бокс #рейтинг
Журналист
Сегодня, 09:43
543
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