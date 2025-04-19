По меньшей мере 74 человека стали жертвами авиаудара США по нефтяному терминалу "Рас-Иса" на побережье Красного моря в Йемене, Ещё 171 человек получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

Как сообщает Министерство здравоохранения, подконтрольное хуситам, терминал расположен в зоне, находящейся под контролем хуситов — движения, признанного США иностранной террористической организацией.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение удара, заявив, что целью операции было "лишить поддерживаемых Ираном хуситов источников топлива и доходов, использующихся для терроризма в регионе".

В свою очередь, правительство хуситов утверждает, что "Рас-Иса" является гражданским объектом, а атака США — "военным преступлением". По данным телеканала "Аль-Масира", в результате серии из 14 авиаударов были уничтожены рабочие терминала, а также парамедики, прибывшие на место после первых взрывов.

Иран уже осудил удар, назвав его "варварским", а хуситы обвинили США в эскалации конфликта в Красном море.

Удары по Йемену произошли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена спустя несколько часов после атаки США. Жертв и разрушений не зафиксировано.

С начала года хуситы провели около 80 операций с использованием 170 ракет и дронов, в том числе против американского авианосца USS Harry S Truman и объектов в Израиле.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается более десяти лет. За это время погибли свыше 150 тысяч человек, около 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.

После начала конфликта в Газе хуситы начали активно атаковать торговые суда в Красном море, утверждая, что действуют в поддержку Палестины. Под их удары попадали и корабли, не имеющие отношения к Израилю, США или Великобритании.

Администрация Дональда Трампа, вернувшая хуситов в список террористических организаций, пообещала продолжить удары, если атаки на суда не прекратятся.