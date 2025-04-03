В Казахстане за год численность работников, работающих удалённо, увеличилась на 18,6%. На четвёртый квартал 2024 года их количество составило 46,7 тыс. человек. Это означает рост по сравнению с прошлым годом, когда удалённый труд увеличился всего на 5,4%. Однако доля этих работников в общей численности занятого населения остаётся крайне низкой — она выросла с 0,44% до 0,51%, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ranking.kz, представленным в региональном разрезе, наибольшее количество дистанционно работающих людей было зафиксировано в Актюбинской области — 11,3 тыс. человек, что составляет 2,46% от всего занятого населения региона. В Жетысуской области этот показатель составил 2,33%, в Мангистауской — 1,89%.

В то же время в четырёх областях Казахстана — Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской — по официальным данным, нет удалённых работников вовсе.

Ситуация с дистанционной занятостью в Казахстане контрастирует с глобальной тенденцией. Согласно опросу McKinsey & Company, в США доля работников, работающих полностью удалённо, снизилась с 44% до 17% в 2024 году, в то время как многие крупные компании требуют возвращения в офис.

Однако многие сотрудники предпочитают гибкость удалённой работы или гибридных моделей, ценя при этом возможность работать из дома.

Ранее сообщалось, что ИИ будет подбирать вакансии казахстанцам.