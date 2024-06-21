Удаляли опухоль и отрезали не то: кызылординка засудила хирурга

Жительнице Кызылорды пришлось судиться с врачами после неудачно проведённой операции на груди. Выяснилось, что хирург не имел сертификата "специалиста-онколога" и не вырезал опухоль, передаёт BaigeNews.kz.

Врач-маммолог поставил женщине диагноз "фиброаденома левой молочной железы" и предложил пройти оперативное лечение по месту жительства.

Пациентке выдали направление на плановую госпитализацию в больницу, где она получила лечение в хирургическом отделении. Затем хирург провёл операцию на верхней части левой молочной железы женщины.

После вмешательства у пациентки ухудшилось здоровье. Она обратилась в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Кызылординской области и пожаловалась на некачественную медицинскую помощь хирурга. В связи с этим в больнице провели внеплановую проверку.

"По итогам проверки установлено, что при лечении женщины не соблюдались клинические протоколы диагностики и лечения, хирург провёл операцию без сертификата "специалист-онколог", в государственной лицензии больницы отсутствует приложение об оказании онкологической помощи. В результате на врача-хирурга и юриста больницы наложены административные штрафы", - сообщили в суде.

После женщина обратилась в Кызылординский городской суд с иском о взыскании морального вреда, указав, что во время операции была перерезана верхняя часть левой молочной железы, а не нижняя часть с опухолью.

"При повторном проведении ультразвукового исследования выяснилось, что опухоль в левой молочной железе не удалена, врач проявил халатность, вследствие чего болезнь обострилась", - уточнили в суде.

Кызылординский городской суд удовлетворил иск и вынес решение о взыскании с больницы морального вреда в размере 2 000 000 тенге в пользу истца.

Больница не согласилась с решением и обратилась с апелляционной жалобой в судебную коллегию по гражданским делам областного суда.

Судебная коллегия, изучив все обстоятельства дела, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.