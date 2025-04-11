В Павлодаре банальное обращение к стоматологу обернулось для женщины серьезными последствиями: высокая температура, гнойное воспаление, срочная операция и борьба за возмещение ущерба, передаёт BaigeNews.kz.

В феврале этого года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области обратилась женщина с жалобой на некачественную стоматологическую услугу. Всё началось с обычной зубной боли - в клинике после рентгена было принято решение удалить больной зуб. Процедура обошлась пациентке в 15 000 тенге, но на этом история только началась.

Уже дома у женщины резко поднялась температура до 38,5°C, началась сильная боль. Стоматолог заверил, что это "нормальная реакция организма". Но на третий день состояние ухудшилось - температура не спадала, боль усиливалась. На просьбу назначить антибиотики врач ответил отказом, ограничившись противовирусными средствами.

В отчаянии павлодарка обратилась в другие клиники, но те отказались брать на себя ответственность за чужую работу. В итоге - вызов скорой и срочная консультация в челюстно-лицевой хирургии. Диагноз: флегмона и абсцесс ротовой полости. Пациентке срочно провели операцию по удалению гноя и назначили необходимое лечение.

После произошедшего женщина потребовала компенсацию и подала письменную претензию в стоматологию, но ответа в установленный законом срок так и не получила. Департаментом защиты прав потребителей была инициирована внеплановая проверка. В результате - составлен административный протокол, а клинике выдано официальное предписание об устранении нарушений.

Женщина также требует компенсации морального и материального вреда на сумму 500 000 тенге. Сейчас она готовит иск в суд, где Департамент намерен участвовать в процессе в качестве третьего лица

Согласно ст. 24 и 35 Закона РК "О защите прав потребителей", гражданин имеет право требовать устранения недостатков, повторного оказания услуги бесплатно, снижения стоимости, а также возмещения вреда, если услуга нанесла ущерб здоровью или имуществу. При игнорировании претензии исполнитель может быть привлечен к административной ответственности.

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