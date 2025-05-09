Казахстанские дзюдоисты уверенно начали домашний турнир серии Grand Slam — Qazaqstan Barysy, который проходит в Астане. По итогам первого соревновательного дня сборная завоевала четыре награды: две серебряные и две бронзовые медали, что позволило выйти на пятую позицию в общем медальном зачёте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Серебро в весовой категории до 66 килограммов завоевал бронзовый призёр Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев. Это его первый выход на международный татами после почти 10-месячного перерыва.

"Я был полностью настроен на победу, хотел, чтобы в этом зале прозвучал гимн Казахстана. Немного не повезло. Но благодарен каждому, кто верил и поддерживал — это придает сил", — отметил Кыргызбаев после финала, в котором уступил Рамазану Абдулаеву из России.

Ещё одну серебряную медаль в копилку страны принёс Талгат Орынбасар (до 60 кг), для которого этот турнир стал дебютным в рамках серии Grand Slam. В решающей схватке он уступил Изнауру Сааеву, также представляющему Россию.

Бронзовыми призёрами в той же категории стали молодые спортсмены Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан. Оба уверенно провели поединки за третье место и завоевали свои первые медали на столь высоком уровне.

Таким образом, по итогам первого дня казахстанская команда занимает пятую строчку в медальном зачёте. Лидирует сборная IJF (2 золота, 1 серебро), следом идут Франция и Германия.

Турнир проходит во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и продлится до 11 мая. В соревнованиях принимают участие 358 спортсменов из 44 стран.