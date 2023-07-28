Учёный разработал интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка

Преподаватель факультета информационных технологий Евразийского национального университета Нурзада Амангелды создала интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка. Уникальная разработка предназначена для людей с особенными потребностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

Учёная работала над исследованием пять лет. Проект основан на искусственном интеллекте и создан для людей с нарушениями слуха и речи. Уникальность системы в том, что она настроена на казахский жестовый язык. Нурзада Амангелды подготовила несколько вариаций одного жеста, которые были разделены на группы по компонентам. На каждую группу создана модель искусственной нейронной системы.

"Система позволит подготовить сурдопереводчиков, знающих жестовый алфавит, жестовый язык.. Такого рода специалисты сегодня востребованы в различных государственных организациях. Сейчас мы разрабатываем мобильное приложение, с помощью которого можно будет общаться на языке жестов. Мы планируем создать систему, конвертирующую речь в жесты и наоборот. Для меня очень важно, чтобы благодаря моей разработке люди с особыми потребностями могли комфортно учиться в школе, получать услуги в медицинских и государственных учреждениях и свободно общаться. Мой гражданский долг - исследовать эту тему и внести свою лепту", - прокомментировала она.

Амангелды получила авторское свидетельство.