Ведущий учёный из Уханьского института вирусологии в Китае выступил с разоблачением, утверждая, что китайская лаборатория, финансируемая налогоплательщиками США, "создала" COVID-19 как "биологическое оружие", чтобы уменьшить население Земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Slaynews.com.

Недавние разоблачения указывают на то, что Агентство США по международному развитию (USAID) использовало средства налогоплательщиков для финансирования разработки COVID-19 как биологического оружия в Уханьском институте вирусологии, где, по утверждениям, вирус был создан с целью сокращения населения. Это заявление получило дополнительное подтверждение после слов ученого из Уханя Чао Шана, который дал интервью репортеру Asian News International (ANI) Дженнифер Зэн.

"Шан рассказал, что в 2019 году его коллеги в Уханьском институте вирусологии работали над поиском наиболее эффективного штамма коронавируса для его распространения среди разных видов, включая людей. Он также сообщил, что исследователи получали указания разработать вирус как оружие массового уничтожения. Кроме того, Шан сообщил, что во время военных мировых игр 2019 года в Ухане несколько его коллег исчезли. Позже один из них рассказал, что их отправили в отели, где размещались спортсмены, чтобы "проверить условия здоровья и гигиены". Шан подозревает, что их миссия заключалась в распространении вируса", - говорится в публикации.

Шан утверждает, что в апреле 2020 года его отправили в Синьцзян для оценки здоровья уйгуров в лагерях "перевоспитания", при этом ему было поручено разработать методы распространения вируса и отслеживания его воздействия на людей.

Учёный подчеркнул, что предоставленная им информация представляет лишь часть более широкой картины происхождения пандемии. Он также упомянул, что ранее Национальный институт аллергий и инфекционных заболеваний (NIAID) США, возглавляемый доктором Энтони Фаучи, финансировал рискованные исследования в уханьской лаборатории.

После вспышки COVID-19 ученые обратились к Фаучи с подозрениями о лабораторном происхождении вируса, но многие из них позже изменили свои утверждения, получив гранты от NIAID.

Ранее Илон Маск как глава департамента правительственной эффективности США (DOGE) заявил, что средства, выделенные USAID, были направлены в лабораторию в Ухане для разработки COVID-19 как биологического оружия. Маск утверждает, что USAID также финансировало создание других вирусов, которые могут быть использованы против населения.