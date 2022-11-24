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pixabay.com Сегодня, 15:53
220
Сегодня, 15:53
220
Фото: pixabay.com

Учёные рассмотрели вопрос создания сетевого университета тюркских государств

В Туркестане рассмотрели вопрос создания сетевого университета Совета тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК. С инициативой его образования выступил Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Узбекистане.

"На саммите Совета тюркских государств Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо создать условия для развития академической мобильности и укрепления межкультурного диалога между студентами. С этой целью на примере сетевых университетов ШОС и СНГ, если мы создадим Сетевой университет Совета тюркских государств, это откроет возможность гражданам тюркских стран обучаться в тюркских государствах. Поэтому я призываю всех вас поддержать и реализовать эту идею в рамках Союза тюркских университетов", - сказал вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, выступая на VI Генеральной ассамблее Союза тюркских университетов Тюркского совета. 

Встреча проходила в МКТУ имени Ходжа Ахмеда Ясави. В ней приняли ректоры, учёные и студенты 50 вузов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии, а также представители международных организаций, дипломаты, эксперты, общественные и культурные деятели.

На совещании был представлен отчёт о проделанной работе Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, который в 2018-2022 годах председательствовал два этапа подряд. Также участники рассмотрели программу "Орхонского процесса", приём новых университетов из стран-членов Союза тюркских университетов, в том числе восьми казахстанских вузов, работу Студенческого совета, дорожную карту на 2023-2024 годы.
В завершение встречи председательство было передано Азербайджанскому государственному университету экономики. 
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#университеты #Организация тюркских государств #цифровизация #МОН
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:53
220
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