Учёные рассмотрели вопрос создания сетевого университета тюркских государств

В Туркестане рассмотрели вопрос создания сетевого университета Совета тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК. С инициативой его образования выступил Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Узбекистане.

"На саммите Совета тюркских государств Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо создать условия для развития академической мобильности и укрепления межкультурного диалога между студентами. С этой целью на примере сетевых университетов ШОС и СНГ, если мы создадим Сетевой университет Совета тюркских государств, это откроет возможность гражданам тюркских стран обучаться в тюркских государствах. Поэтому я призываю всех вас поддержать и реализовать эту идею в рамках Союза тюркских университетов", - сказал вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, выступая на VI Генеральной ассамблее Союза тюркских университетов Тюркского совета.

Встреча проходила в МКТУ имени Ходжа Ахмеда Ясави. В ней приняли ректоры, учёные и студенты 50 вузов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии, а также представители международных организаций, дипломаты, эксперты, общественные и культурные деятели.