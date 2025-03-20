Учёные из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (Австралия) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению болезни Паркинсона. Они раскрыли структуру белка PINK1, связанного с этим заболеванием, и установили, как он связывается с митохондриями и препятствует их нормальному функционированию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИР 24.

Диагностика болезни Паркинсона может занять годы. Болезнь прогрессирует медленно, но является неизлечимой. Среди характерных симптомов: тремор, когнитивные нарушения, проблемы с речью и регуляцией температуры тела.

Лекарства, физиотерапия и хирургия могут помочь справиться с симптомами, но не вылечить пациента окончательно. Некоторым пациентам приходится принимать до 20 таблеток в день.

Одним из признаков болезни Паркинсона является отмирание клеток головного мозга. Когда митохондрии повреждаются, то перестают вырабатывать энергию и начинают выделять токсины в клетку. У здорового человека повреждённые митохондрии уничтожаются в процессе митофагии.

У человека с болезнью Паркинсона и мутацией PINK1 процесс митофагии нарушается. В клетках начинают накапливаться токсины, и они гибнут. Новое исследование показало, что PINK1 "действует" в несколько этапов. Он распознает поврежденные митохондрии и прикрепляется к ним. Затем он связывается с белком под названием Parkin.

Учёным впервые удалось увидеть, как человеческий PINK1 прикрепляется к поверхности поврежденных митохондрий, и обнаружили набор белков, которые действуют как "место стыковки". Они также раскрыли, как мутации, присутствующие у людей с болезнью Паркинсона, влияют на PINK1. Исследователи выразили надежду, что полученные знания помогут найти лекарство для замедления или полной остановки развития болезни, сообщает Science.