Профессор Дэниэл Дэвис из Имперского колледжа Лондона, руководитель кафедры естественных наук и иммунолог, говорит, что обнаруженное "крайне провокационно и очень интересно", потому что это меняет наше понимание о том, как наш организм справляется с инфекциями.

"Что действительно захватывающе, так это то, что это совершенно неизведанный процесс, благодаря которому антимикробные молекулы создаются внутри наших клеток, и это ощущается как нечто крайне важное и удивительное", - сказала он.

Однако идея, что это может стать новым источником антибиотиков, всё ещё нуждается в проверке, предостерегает он, и это потребует времени.

От антибиотикорезистентных бактерий, по предположительным оценкам, каждый год умирает около миллиона человек. Но несмотря на то, что существует такая потребность, исследований, направленных на разработку новых антибиотиков, было недостаточно. И на фоне этой мрачной ситуации появление нового потенциального источника антибиотиков — повод для оптимизма для некоторых учёных.