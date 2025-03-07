Учёные нашли новый механизм иммунной системы для создания принципиально новых антибиотиков
От антибиотикорезистентных бактерий, по предположительным оценкам, каждый год умирает около миллиона человек.
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Израильские учёные обнаружили ранее неизученный механизм иммунной системы, который меняет представление о том, как наш организм борется с инфекциями. Это может стать "золотой жилой" для разработки нового класса антибиотиков и помочь в борьбе с супербактериями, устойчивыми к уже существующим антибиотикам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
Как оказалось, часть клетки, которая занимается "утилизацией" ненужных белков, имеет "секретный режим", в котором может произвести целый арсенал химических веществ, убивающих бактерии.
Речь о протеасоме — клеточной структуре, которая расщепляет белки на мелкие фрагменты, чтобы их можно было переработать для создания новых.
Серия экспериментов показала, что протеасома распознает, когда клетка инфицирована бактериями, и меняет свою роль и структуру. Она начинает преобразовывать старые протеины в оружие, способное разрывать внешнюю оболочку бактерий и убивать их.
"Это по-настоящему захватывающе, потому что мы раньше не знали о том, что так бывает. Мы открыли новый механизм иммунной системы, позволяющий нам защищаться от бактериальных инфекций. Это происходит по всему нашему телу в каждой клетке, и создает целый класс потенциальных природных антибиотиков", - говорит профессор Ифат Мербл из Института имени Вейцмана.
Процесс поиска этих натуральных антибиотиков команда исследования назвала "лазанием по помойкам".
Они проводили эксперименты на бактериях, растущих в лабораторных условиях, а также на мышах с пневмонией и сепсисом. И результаты были сопоставимы с результатами действия некоторых известных антибиотиков. А когда исследователи взяли лабораторные клетки и отключили в них протеасомы, то оказалось, что они становятся более уязвимы к заражению бактериями вроде сальмонеллы.
Профессор Дэниэл Дэвис из Имперского колледжа Лондона, руководитель кафедры естественных наук и иммунолог, говорит, что обнаруженное "крайне провокационно и очень интересно", потому что это меняет наше понимание о том, как наш организм справляется с инфекциями.
"Что действительно захватывающе, так это то, что это совершенно неизведанный процесс, благодаря которому антимикробные молекулы создаются внутри наших клеток, и это ощущается как нечто крайне важное и удивительное", - сказала он.
Однако идея, что это может стать новым источником антибиотиков, всё ещё нуждается в проверке, предостерегает он, и это потребует времени.
От антибиотикорезистентных бактерий, по предположительным оценкам, каждый год умирает около миллиона человек. Но несмотря на то, что существует такая потребность, исследований, направленных на разработку новых антибиотиков, было недостаточно. И на фоне этой мрачной ситуации появление нового потенциального источника антибиотиков — повод для оптимизма для некоторых учёных.
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