Они проводили эксперименты на бактериях, растущих в лабораторных условиях, а также на мышах с пневмонией и сепсисом. И результаты были сопоставимы с результатами действия некоторых известных антибиотиков. А когда исследователи взяли лабораторные клетки и отключили в них протеасомы, то оказалось, что они становятся более уязвимы к заражению бактериями вроде сальмонеллы.

Профессор Дэниэл Дэвис из Имперского колледжа Лондона, руководитель кафедры естественных наук и иммунолог, говорит, что обнаруженное "крайне провокационно и очень интересно", потому что это меняет наше понимание о том, как наш организм справляется с инфекциями.

"Что действительно захватывающе, так это то, что это совершенно неизведанный процесс, благодаря которому антимикробные молекулы создаются внутри наших клеток, и это ощущается как нечто крайне важное и удивительное", - сказала он.

Однако идея, что это может стать новым источником антибиотиков, всё ещё нуждается в проверке, предостерегает он, и это потребует времени.