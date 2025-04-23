  • 23 Апреля, 16:03
  • BAIGENEWS

Учёные нашли исчезающее растение в казахстанском заповеднике

Это имеет большую ценность для науки.

Сегодня, 15:53
АВТОР
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ustirt.kz Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: ustirt.kz

Редкое растение, занесённое в Красную книгу, обнаружили в Устюртском государственном природном заповеднике, передаёт BaigeNews.kz.

С 18 по 21 апреля в рамках научно-исследовательских работ старший научный сотрудник отдела науки заповедника А. Пулатов обнаружил на территории "Катран беззубый". Растение занесено в Красную книгу Республики Казахстан и является реликтовым, эндемичным видом Туранской провинции. 

Катран беззубый размножается семенами, цветёт в апреле-мае, а плодоносит в мае-июне. 

"Открытие редкого вида имеет большую ценность для науки и подчеркивает важность сохранения экосистемы Устюрта", - отметили в заповеднике.

Инспекторы продолжают мониторинг и исследование ареала этого вида растения.

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