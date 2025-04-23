Редкое растение, занесённое в Красную книгу, обнаружили в Устюртском государственном природном заповеднике, передаёт BaigeNews.kz.

С 18 по 21 апреля в рамках научно-исследовательских работ старший научный сотрудник отдела науки заповедника А. Пулатов обнаружил на территории "Катран беззубый". Растение занесено в Красную книгу Республики Казахстан и является реликтовым, эндемичным видом Туранской провинции.

Катран беззубый размножается семенами, цветёт в апреле-мае, а плодоносит в мае-июне.

"Открытие редкого вида имеет большую ценность для науки и подчеркивает важность сохранения экосистемы Устюрта", - отметили в заповеднике.

Инспекторы продолжают мониторинг и исследование ареала этого вида растения.